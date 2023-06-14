Netflix планирует выпустить документальный фильм о Винисиусе

Netflix планирует выпустить документальный фильм о нападающем мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре.

Ожидается, что картина выйдет в свет 2025 году.

Она будет посвящена жизни и карьере бразильского игрока, который неоднократно становился жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков.

Напомним, что Винисиус играет за “Реал” с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча в рамках чемпионата Испании, в которых записал на свой счет 10 голов и девять результативных передач.