Несмотря на все неудачи. Тен Хаг опроверг все слухи и заявил, что останется в Манчестер Юнайтед

Последнее время было очень много слухов об отставке главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага. Руководство клуба составляло список приемников нидерландскому специалисту, а также была информация, что клуб распрощается с тен Хагом несмотря на результат финального матча Кубка Англии.

Но сам тен Хаг решил опровергнуть эти слухи. Во время общения с нидерландским изданием Voetbal International он заявил, что останется в клубе.

«INEOS сказали мне, что они хотят все изменить и перестроить вместе со мной. Это то, что они сказали мне напрямую».

Сам тен Хаг назвал этот сезон худшим в своей карьере.

«Это, безусловно, самый трудный сезон, который у меня когда-либо был».

По словам тренера, причиной всех неудач клуба является огромное количество травм игроков.

«Из всех сотрудников организации я больше всех общался с клубным врачом в этом сезоне. Я думаю, этим все сказано».

Также нидерландский специалист прокомментировал слухи о своей отставке.

«Английские эксперты хотят, чтобы мы забивали. Они хотят показать, что стоят своих денег, и для них Манчестер Юнайтед легкая добыча. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Клуб либо любят, либо ненавидят, среднего нет. Поэтому, когда дела идут плохо, они все начинают об этом говорить и говорить очень громкими словами. Весь этот негативизм от этих так называемых экспертов, которые не имеют возможности что-то анализировать с помощью фактов, но предпочитают нападать на людей, чтобы выставить себя лучше. Эти же люди в прошлом году похлопали меня по спине. В прошлом году я «умел ходить по воде», а в этом году я худший тренер в Премьер-лиге».

После этого тен Хаг добавил о малом количестве трофеев в клубе.

«Манчестер Юнайтед в последний раз выигрывал чемпионат в 2013 году. Одиннадцать лет назад. Но все всё равно ожидают, что мы будем выигрывать каждую игру, соревнуясь на вершине. Этот клуб к такому не готов. Мы должны были начать что-то строить, и первые шаги мы сделали в прошлом году, но потом выяснилось, насколько велик этот клуб и что никто никогда не бывает удовлетворен. Внутри клуба люди были довольны, но за пределами клуба поднялся шум, говоря, что я выиграл только Кубок Лиги, проиграл финал Кубка Англии и стал третьим. Ну, тогда у этих людей нет чувства реальности. У других клубов состав был намного лучше».

Напомним, что заключительный матч сезона Манчестер Юнайтед проведет уже сегодня сыграв в финале Кубка Англии против Манчестер Сити и постарается завоевать какой-нибудь трофей текущего сезона и получить путёвку в Лигу чемпионов.