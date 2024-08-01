Несмотря на снятие шести очков. Женская сборная Канады вышла в плей-офф

Женская сборная Канады получила серьезное наказание по ходу футбольного турнира среди женщин на Олимпиаде. ФИФА решила снять шесть очков с команды и дисквалифицировать главного тренера.

Несмотря на это, Кленовые все равно смогли пройти в плей-офф. В заключительном туре Канада одержала минимальную победу над Колумбией со счетом 1:0 и заняла второе место в группе, гарантировав себе место в плей-офф. В четвертьфинале канадки встретятся со сборной Германии.

Напомним, что Новая Зеландия подала жалобу на Канаду за то, что ее тренерский штаб следил за тренировками новозеландок с помощью беспилотника. Канадский олимпийский комитет решил уволить Ломбарди и Мандер.

К слову, именно сборная Канады является действующими олимпийскими чемпионками. В 2021 году они сенсационно торжествовали под руководством Пристман.