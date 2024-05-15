Непробиваемые. Реал установил рекорд по сухим матчам за сезон

Вчера Реал Мадрид разгромил Алавес (5:0) в матче 36-го тура Ла Лиги и установил очередной рекорд.

Игра против Алавеса стала уже 20-й в сезоне Ла Лиги, в которой Реал не пропустил ни одного гола. Это лучший показатель за всю историю клуба.

10 клиншитов в сезоне оформил украинский голкипер Андрей Лунин, 7 раз на ноль удалось отыграть арендованному у Челси Кепе Аррисабалаге, а еще 3 клиншита в 3 последних матчах на счету легендарного бельгийца Тибо Куртуа.

У Реала есть еще возможность улучшить свой рекорд. В двух заключительных турах Ла Лиги команда Карло Анчелотти сыграет против Вильярреала и Бетиса.

Напомним, Реал Мадрид также вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 апреля сыграет против Боруссии Дортмунд на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.