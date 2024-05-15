Непробиваемые. Реал установил рекорд по сухим матчам за сезон
Новости футбола Сегодня, 04:02
Clive Brunskill/Getty Images
Вчера Реал Мадрид разгромил Алавес (5:0) в матче 36-го тура Ла Лиги и установил очередной рекорд.
Игра против Алавеса стала уже 20-й в сезоне Ла Лиги, в которой Реал не пропустил ни одного гола. Это лучший показатель за всю историю клуба.
10 клиншитов в сезоне оформил украинский голкипер Андрей Лунин, 7 раз на ноль удалось отыграть арендованному у Челси Кепе Аррисабалаге, а еще 3 клиншита в 3 последних матчах на счету легендарного бельгийца Тибо Куртуа.
У Реала есть еще возможность улучшить свой рекорд. В двух заключительных турах Ла Лиги команда Карло Анчелотти сыграет против Вильярреала и Бетиса.
Напомним, Реал Мадрид также вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 апреля сыграет против Боруссии Дортмунд на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 04:40 Сенсационная Жирона рискует быть отправлена в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 02:13 Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов
Новости хоккея Вчера, 16:57 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Новости бокса Вчера, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Новости футбола Вчера, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Новости футбола Вчера, 02:15 Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:41 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Сегодня, 05:40 Защитнику Реала Мадрид летом придется искать новый клуб Новости футбола Сегодня, 05:04 Аккаунт Книги рекордов Гинесса эпично посмеялся с Тоттенхэма Новости футбола Сегодня, 04:45 Очередной клуб АПЛ нацелился на вратаря Валенсии Новости футбола Сегодня, 04:40 Сенсационная Жирона рискует быть отправлена в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:08 Арсенал готов побороться за молодую звезду ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:02 Непробиваемые. Реал установил рекорд по сухим матчам за сезон Новости футбола Сегодня, 03:30 Звезда Байера склоняется к тому, чтобы покинуть клуб летом Новости футбола Сегодня, 03:23 Агент Кварацхелии прокомментировал будущее звезды Наполи на фоне интереса ПСЖ Новости футбола Сегодня, 03:02 Анчелотти рассказал, какой голкипер будет играть в последних матчах сезона
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей Сегодня Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей Сегодня Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Пирамидс – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Фарко – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Динамо Загреб – Риека прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей Сегодня Швейцария — Великобритания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей Сегодня Словакия – Польша прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Севилья – Кадис прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол Сегодня Райо Вальекано – Гранада прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года