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Неожиданно. В Баварии назвали причину ухода Тухеля

Новости футбола Вчера, 16:09
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Неожиданно. В Баварии назвали причину ухода Тухеля Фото: x.com/mufcMPB

Боссы мюнхенской Баварии назвали неожиданную причину отказа Тухеля от переговоров по новому контракту. Они убеждены, что специалист сорвал переговоры о пролонгации договора, поскольку уже получил предложение от Манчестер Юнайтед.

Немецкий журналист и ведущий подкаста Bayern Insider Кристиан Фальк сообщал, что мюнхенский клуб начал переговоры с Тухелем о продлении сотрудничества. Однако через несколько дней сам Тухель объявил, что покинет команду по окончании сезона. Одновременно появились слухи о том, что его представители ведут переговоры с «красными дьяволами».

Вчера, 24 мая, газета The Guardian сообщила, что Манчестер Юнайтед уволит тен Хага после финала Кубка Англии, даже в случае победы над Ман Сити. Среди потенциальных кандидатов на замену упоминаются Тухель, Почеттино, Макенна, Поттер и Франк.

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