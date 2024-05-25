Неожиданно. В Баварии назвали причину ухода Тухеля

Боссы мюнхенской Баварии назвали неожиданную причину отказа Тухеля от переговоров по новому контракту. Они убеждены, что специалист сорвал переговоры о пролонгации договора, поскольку уже получил предложение от Манчестер Юнайтед.

Немецкий журналист и ведущий подкаста Bayern Insider Кристиан Фальк сообщал, что мюнхенский клуб начал переговоры с Тухелем о продлении сотрудничества. Однако через несколько дней сам Тухель объявил, что покинет команду по окончании сезона. Одновременно появились слухи о том, что его представители ведут переговоры с «красными дьяволами».

Вчера, 24 мая, газета The Guardian сообщила, что Манчестер Юнайтед уволит тен Хага после финала Кубка Англии, даже в случае победы над Ман Сити. Среди потенциальных кандидатов на замену упоминаются Тухель, Почеттино, Макенна, Поттер и Франк.