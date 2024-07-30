Неожиданно. Нигерийская лига подписала контракт о сотрудничестве с топ-клубом Испании

Нигерийская профессиональная футбольная лига договорилась об очень интересном соглашении.

Сегодня НПФЛ официально подписала договор о сотрудничестве с испанской Севильей. Целью договора является предоставление консультаций по вопросам спортивного развития и уделение особого внимания подготовке тренеров и развитию таланта молодых нигерийских игроков.

Интересно, что этот контракт был подписан на фоне слухов о трансфере в Севилью бывшего нападающего Манчестер Сити и Лестера Келечи Ихеаначо на правах свободного агента.

Также этим летом Севилья уже подписала флангового нападающего сборной Нигерии Чидеру Эджуке.

Напомним, минувший сезон НПФЛ выиграли Энугу Рейнджерс.