Немецкий футбольный союз попытается натурализовать нападающего Баварии Мюнхен

Немецкий футбольный союз намерен натурализовать нападающего "Баварии" Мюнхен Матиаса Теля, сообщает BILD.

Спортивный директор Немецкого футбольного союза Руди Феллер рассказал, что они следят за молодым нападающим "Баварии" Мюнхен Телем и хотели бы видеть его в составе национальной сборной. Они, конечно же, попытаются натурализовать футболиста, но все зависит от самого игрока. Этот фактор нельзя недооценивать.

Представители союза пока не общались непосредственно с окружением футболиста. Чтобы получить немецкое гражданство, Тель должен соответствовать определенным критериям, таким как доказать свою способность обеспечивать себя и владеть немецким языком на высоком уровне.

Тем не менее правила FIFA предусматривают, что игрок, переезжающий в новую страну в возрасте с 10 до 18 лет, как в случае с Телем, должен прожить в ней не менее пяти лет. Таким образом, Матиас не сможет играть за сборную Германии до 2027 года.

Напомним, что Тель перешел в "Баварию" из Ренна летом 2022 года. За это время он забил 12 голов и отдал одну результативную передачу в 39 матчах. К слову, в этом месяце его вызвали в молодежную сборную Франции U-21, которую возглавляет Тьерри Анри.