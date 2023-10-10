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Немецкий футбольный союз попытается натурализовать нападающего Баварии Мюнхен

Новости футбола Сегодня, 10:54
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Немецкий футбольный союз попытается натурализовать нападающего Баварии Мюнхен Фото: https://www.instagram.com/m.tel14/

Немецкий футбольный союз намерен натурализовать нападающего "Баварии" Мюнхен Матиаса Теля, сообщает BILD.

Спортивный директор Немецкого футбольного союза Руди Феллер рассказал, что они следят за молодым нападающим "Баварии" Мюнхен Телем и хотели бы видеть его в составе национальной сборной. Они, конечно же, попытаются натурализовать футболиста, но все зависит от самого игрока. Этот фактор нельзя недооценивать.

Представители союза пока не общались непосредственно с окружением футболиста. Чтобы получить немецкое гражданство, Тель должен соответствовать определенным критериям, таким как доказать свою способность обеспечивать себя и владеть немецким языком на высоком уровне.

Тем не менее правила FIFA предусматривают, что игрок, переезжающий в новую страну в возрасте с 10 до 18 лет, как в случае с Телем, должен прожить в ней не менее пяти лет. Таким образом, Матиас не сможет играть за сборную Германии до 2027 года.

Напомним, что Тель перешел в "Баварию" из Ренна летом 2022 года. За это время он забил 12 голов и отдал одну результативную передачу в 39 матчах. К слову, в этом месяце его вызвали в молодежную сборную Франции U-21, которую возглавляет Тьерри Анри.

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