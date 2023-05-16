Немецкий футбольный чиновник извинился за пост о Зеленском

Вице-президент Немецкой футбольной ассоциации (DFB) Герман Винклер принес извинения за свой эмоциональный пост в социальных сетях, в котором он выразил свое недовольство перекрытием дорог из-за приезда Украины Владимира Зеленского.

"Относительно моего поста о визите Зеленского в Берлин, я написал его в очень эмоциональной ситуации на мемориале в Трептов-парке.

Я не должен был так писать, и прошу прощения за это, а также за вызванное раздражение. Однако я лично не согласен со всем, что делает Зеленский. У меня также был сегодня разговор с президентом DFB об этом", - написал Винклер.

Отметим, что свой пост о недовольстве перекрытием дорог чиновник таки удалил.