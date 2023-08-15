Неманья Матич перешел из "Ромы" в клуб Лиги 1

Пресс-служба “Ренна” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника римской “Ромы” и сборной Сербии Неманьи Матича.

Французский клуб заплатил за футболиста два миллиона евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Сербский хавбек подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Он был вынужден покинуть итальянский клуб из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.

35-летний Матич выступал за “Рому” с лета 2022 года. Он перешел в римский клуб из английского “Манчестер Юнайтед” на правах свободного агента. В составе “Ромы” он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее он также играл за “Колубару”, “Кошице”, “Челси”, “Витесс”, “Бенфику” и “Челси”.

Матич три раза становился чемпионом Англии в сезонах-2009/10, 2014/15, 2016/17, выиграл Кубок Англии в 2010 году, завоевал Кубок Словакии в 2009 году, стал обладателем Кубка английской лиги в 2015 году, а также завоевал Кубок португальской лиги в 2012 году.

Матич с 2008 по 2019 год играл за сборную Сербии. Всего он провел за сербскую национальную команду 48 матчей и забил два гола, а также получил 11 желтых карточек и одну красную карточку.