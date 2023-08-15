АНГ АНГ
Главная Новости Неманья Матич перешел из "Ромы" в клуб Лиги 1

Неманья Матич перешел из "Ромы" в клуб Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 01:50
Неманья Матич перешел из "Ромы" в клуб Лиги 1 Фото: сайт "Ренна"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Ренна” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника римской “Ромы” и сборной Сербии Неманьи Матича.

Французский клуб заплатил за футболиста два миллиона евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Сербский хавбек подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Он был вынужден покинуть итальянский клуб из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.

35-летний Матич выступал за “Рому” с лета 2022 года. Он перешел в римский клуб из английского “Манчестер Юнайтед” на правах свободного агента. В составе “Ромы” он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее он также играл за “Колубару”, “Кошице”, “Челси”, “Витесс”, “Бенфику” и “Челси”.

Матич три раза становился чемпионом Англии в сезонах-2009/10, 2014/15, 2016/17, выиграл Кубок Англии в 2010 году, завоевал Кубок Словакии в 2009 году, стал обладателем Кубка английской лиги в 2015 году, а также завоевал Кубок португальской лиги в 2012 году.

Матич с 2008 по 2019 год играл за сборную Сербии. Всего он провел за сербскую национальную команду 48 матчей и забил два гола, а также получил 11 желтых карточек и одну красную карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Ренн Рома Лига 1 Франция Серия А Италия
Популярные новости
"Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии Новости футбола Вчера, 17:03 "Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии
"Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро Новости футбола Вчера, 14:03 "Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Новости футбола 13 авг 2023, 13:34 "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ
Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола 13 авг 2023, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера
"Реал" надолго теряет основного защитника Новости футбола 13 авг 2023, 10:52 Основной защитник "Реала" пропустит почти весь сезон
"Реал" договорился о переходе вратаря сборной Испании Новости футбола 13 авг 2023, 00:00 "Реал" договорился о переходе вратаря сборной Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:10 Бельгийский талант Лавиа сделал выбор между "Челси" и "Ливерпулем" Новости футбола Сегодня, 01:50 Неманья Матич перешел из "Ромы" в клуб Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 01:35 "Бавария" хочет купить победителя Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:20 Неймар предлагал свои услуги шести европейским клубам Новости футбола Сегодня, 01:00 "Монако" объявил о переходе полузащитника "Ювентуса" за 20 млн евро Новости футбола Вчера, 17:03 "Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии Новости футбола Вчера, 14:03 "Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро Новости футбола Вчера, 13:58 “Шахтер” – “Александрия” - 2:1 (видеообзор) Новости футбола Вчера, 13:54 "Шахтер" одержал тяжелую победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 08:30 "Интер" близок к трансферу опытного австрийского нападающего
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Олимпия Любляна 15 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Штурм - ПСВ 15 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Серветт - Рейнджерс Глазго 15 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Марсель - Панатинаикос 15 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе - Куяба 16 августа 2023 года Футбол 16 авг 2023 Прогноз на матч Флора - Фарул 16 августа 2023 года Футбол 16 авг 2023 Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Норвич 16 августа 2023 года Футбол 16 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Севилья 16 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 17 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч Лудогорец - Астана 17 августа 2023 года