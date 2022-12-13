"Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду в запасе": Фигу нашел причины фиаско Португалии

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу не разделяет решения наставника сборной Португалии Фернанду Сантуша оставить Криштиану Роналду в запасе на матчах плей-офф ЧМ-2022.

По словам Фигу, португальцы не смогли бы выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных.

“Это точно было ошибкой. Это поражение – полная ответственность Сантуша”, - сказал он.

В четвертьфинале турнира португальцы проиграли команде Марокко (0:1). Роналду появился на поле на 51-й минуте.