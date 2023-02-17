Некоторые игроки ПСЖ сомневаются в способностях Гальтье

Среди футболистов ПСЖ растет недовольство работой главного тренера команды Кристофа Гальтье.

Как заявил журналист Foot Mercato Санти Ауна, некоторые игроки команды начали сомневаться в способностях своего наставника улучшить игру команды.

По их мнению, тренер является “тактически ограниченным”.

Также футболисты ПСЖ считают, что Гальтье склонен к определенному фаворитизму по отношению к некоторым игрокам команды.

Напомним, что сейчас ПСЖ идет на серии из трех поражений подряд.