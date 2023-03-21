Неизвестный фанат "Барселоны" оскорбил Винисиуса во время матча

Неизвестный фанат "Барселоны" оскорбил игрока "Реала" Винисиуса Жуниора во время матча команд.

Напомним, что в прошлую субботу команда из Каталонии смогла одержать победу над "Реалом" в 26-ом туре Ла Лиги со счетом 2:1.

Во время встречи телеканал Movistar показал эпизод, когда футболист "Реала" подошел к одной из трибун, а зритель, находившийся на ней, выкрикнул на него оскорбительные слова: "Обезьяна, сукин сын".

Еще один эпизод произошел после того, как Франк Кессие забил победный гол. Тогда болельщики "Барселоны" начали петь: "Кто не прыгает, тот мадридиста".