Неизвестные в Турине напали на сына Пирло

Неизвестные в Турине совершили нападение на сына звездного итальянского тренера Андреа Пирло.

Как сообщил сам 19-летний Николо Пирло, в момент нападения он был в своем авто.

“Группа хулиганов попыталась проникнуть в наш автомобиль. Они начали избивать авто ногами и бросать камни. Это нормально, когда в центре Турина на вас нападают четыре преступника, кидаются камнями в автомобиль и пытаются проникнуть в него?”— написал он.

Интересно, что ранее у Николо был конфликт с фанатами “Ювентуса” из-за его резких высказываний в адрес клуба.