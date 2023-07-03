Неймару предложили космические деньги в Саудовской Аравии

Саудовский клуб “Аль-Хиляль” проявляет интерес к нападающему сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймару.

По информации журналиста Fanatik Якупа Чинара, чемпион минувшего сезона в Саудовской Аравии готов предложить звездному футболисту впечатляющий контракт.

Источник пишет, что соглашение будет рассчитано на три года с зарплатой в размере 600 миллионов евро.

Напомним, что соглашение 31-летнего бразильца с французским ПСЖ истекает летом 2025 года. Ранее появилась информация о возможном возвращении нападающего в “Барселону” и клубы якобы даже обсудили потенциальный трансфер. Но во время переговоров возникла проблема, связанная с желанием “Барселоны” не тратить так много денег на зарплаты футболистам.

Сам Неймар уже неоднократно говорил, что не хочет менять клуб. При этом в ПСЖ придерживаются другой позиции – там рассчитывают избавиться от футболиста как можно скорее, пока за него можно получить прибыль.

Совсем недавно “Аль-Хиляль” усилил состав защитником “Челси” Калиду Кулибали и хавбеком “Вулверхэмптона” Рубеном Невешем.