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Неймару предложили космические деньги в Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 05:25
Неймару предложили космические деньги в Саудовской Аравии Фото: твиттер ПСЖ

Саудовский клуб “Аль-Хиляль” проявляет интерес к нападающему сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймару.

По информации журналиста Fanatik Якупа Чинара, чемпион минувшего сезона в Саудовской Аравии готов предложить звездному футболисту впечатляющий контракт.

Источник пишет, что соглашение будет рассчитано на три года с зарплатой в размере 600 миллионов евро.

Напомним, что соглашение 31-летнего бразильца с французским ПСЖ истекает летом 2025 года. Ранее появилась информация о возможном возвращении нападающего в “Барселону” и клубы якобы даже обсудили потенциальный трансфер. Но во время переговоров возникла проблема, связанная с желанием “Барселоны” не тратить так много денег на зарплаты футболистам.

Сам Неймар уже неоднократно говорил, что не хочет менять клуб. При этом в ПСЖ придерживаются другой позиции – там рассчитывают избавиться от футболиста как можно скорее, пока за него можно получить прибыль.

Совсем недавно “Аль-Хиляль” усилил состав защитником “Челси” Калиду Кулибали и хавбеком “Вулверхэмптона” Рубеном Невешем.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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