Неймару посоветовали перейти в "Манчестер Юнайтед"

Бывший бразильский футболист Ривалдо надеется увидеть Неймара в составе "Манчестер Юнайтед".

Сейчас 31-летний бразильский нападающий играет за ПСЖ, но в ближайшее трансферное окно гранды английской Премьер-лиги попытаются его подписать.

Ривалдо отметил, что "Манчестер Юнайтед" стабильно выступает при наставнике Эрике тен Хаге и уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

"Неймар сможет приносить много пользы клубу, если тот готов принять суперзвезду. Переход в "Манчестер Юнайтед", легендарный клуб, играющий в лучшей лиге мира, будет отличным шагом для Неймара", - сказал он.