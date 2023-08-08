Неймара в "Барселоне" не ждут

Появились некоторые подробности возможного возвращения бразильского форварда Неймара в каталонскую “Барселону”.

Как пишет журналист Жерар Ромеро, игрок сборной Бразилии очень хотел бы снова играть за команду из столицы Каталонии, но не все так просто.

По информации источника, лидер парижан даже готов пойти на снижение заработной платы ради возвращения в каталонский клуб, а президент “Барселоны” Жоан Лапорта и часть руководства поддерживают эту идею.

Против такого развития событий выступает главный тренер “Барселоны” Хави. Журналист заверяет, что именно он не поддерживает возвращение Неймара в команду.

Дело в том, что Хави твердо уверен в том, что бразильский футболист не является нужным игроком для нынешнего состава “Барсы”. Испанец настаивает на том, что его время в клубе уже прошло.

В то же время руководство клуба считает возможный трансфер Неймара хорошим с маркетинговой точки зрения, но также у них есть опасения, что с футбольной стороны команда ничего не выиграет.