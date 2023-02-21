Неймара предложили английскому топ-клубу

ПСЖ готов продать Неймара в ближайшее время.

Как пишет источник, французский клуб предложил звездного бразильского футболиста “Ливерпулю”.

За своего лидера парижане хотят выручить 70-80 миллионов евро.

Несмотря на это, в “Ливерпуле” вряд ли будут пытаться купить игрока, так как у него высокие требования к зарплате.

Кроме того, в английском клубе считают, что бразилец может принести конфликты в команду.