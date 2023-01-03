Неймара подвергли критике за пропуск похорон Пеле
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: открытые источники/Автор неизвестен
Форварда сборной Бразилии Неймара раскритиковали за то, что он пропустил похороны Пеле.
Как известно, игрок “ПСЖ” остался во Франции и не полетел на церемонию прощания.
Действия бразильца раскритиковал местный телеведущий Хосе Луис Датена.
"Если бы Неймар надавил на свой клуб, то его бы отпустили. Если бы Неймар захотел, чтобы его отпустили, он бы приехал. Он же мог давить на клуб, чтобы уезжать на вечеринки, так почему не надавить, чтобы попрощаться с Пеле?
Он просто был обязан хотя бы показаться перед гробом Пеле и попрощаться", - сказал он.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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