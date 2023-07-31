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Неймар, возможно, имел сексуальную связь с мужчиной

Новости футбола Сегодня, 04:50
Неймар, возможно, имел сексуальную связь с мужчиной Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар, возможно, имел сексуальную связь с мужчиной, сообщает Marca.

По сведениям источника, инфлюэнсер София Барклай рассказала об этом во время ТВ-шоу Chupim. Она заявила, что футболист занимался сексом с бразильским серфингистом Педро Скуби на тайной вечеринке, которая проходила во время пандемии коронавируса. Также Барклай утверждает, что все посетители должны были подписать соглашение о неразглашении, но она отказалась.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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