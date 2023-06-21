Неймар выразил желание вернуться в "Барселону", но есть проблема

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар выразил желание вернуться в "Барселону".

Футболист уже передал эту информацию через своего агента, пишет Sport.

При этом источник считает, что Неймару будет трудно присоединиться к каталонскому клубу. Дело в том, что наставник “Барсы” Хави не считает этот трансфер необходимым и считает важным усилить другие позиции в команде.

Ранее СМИ писали, что Неймар выставлен на трансфер и несколько клубов из АПЛ проявляют интерес к нему.