Неймар выиграл 66 тысяч долларов в турнире по покеру

Бразильский футболист Неймар, который минувшим летом перебрался в саудовский клуб «Аль-Хиляль», продолжает увлекаться покером.

Недавно он показал хорошие результаты на онлайн-турнире по покеру, который проходил на платформе PokerStars.

Звездный игрок сборной Бразилии заплатил стартовый взнос в размере 5,2 тысячи долларов (около 4,8 тысячи евро) и в итоге занял второе место среди 59 участников. За такой результат он получил 66 тысяч долларов (62 тысячи евро)

Победителем турнира стал Доминикас Микенсонас, который получил приз в размере 91,6 тысячи долларов (около 86 тысяч евро).

Напомним, что в этом месяце Неймар получил тяжелую травму колена во время матча отбора чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая. В связи с повреждением звездный бразилец вынужден отсутствовать на поле в течение семи-девяти месяцев. По предварительным ожиданиям специалистов, футболист сможет вернуться на поле лишь через год.