Неймар требует отставки Жорже Жезуша

Бразильский новичок Аль-Хиляля поругался с главным тренером своей команды. Тренер подверг критике звездного футболиста сразу после матча в Азиатской Лиге Чемпионов. Саудовский клуб сыграл вничью с узбекским Навбахором, а Неймар получил желтую карточку за неспортивное поведение. Как сообщает Mundo Deportivo, тренер и футболист повздорили в раздевалке после этого матча. Дело чуть не дошло до драки.

Сразу после этого, бразилец обратился к руководству клуба с требованием уволить португальского наставника. По информации источника клуб уже предупредил тренера об отставке, если результаты команды не наладятся.

После этого скандала Аль-Хиляль успел провести один матч в чемпионате Саудовской Аравии. В гостях команда поделила очки с Дамаком, а Неймар провел на поле все 90 минут.

Напомним, что 31-летний бразильский футболист перешел в Аль-Хиляль этим летом из французского ПСЖ. За новую команду игрок провел уже 3 поединка, в которых не забил ни разу, но отдал 1 результативную передачу.