Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар приблизился к возвращению в “Барселону”, сообщает журналист beIN Sports Халед Валид в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы практически договорились о переходе 31-летнего футболиста в летнее трансферное окно. При этом руководство “Барсы” хочет, чтобы ПСЖ продолжал выплачивать бразильцу часть из его зарплаты, которая составляет 31 миллион евро в год.

Неймар перешел в ПСЖ из “Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. В минувшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.