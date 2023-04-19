Неймар скоро станет отцом во второй раз
Новости футбола Сегодня, 05:41
Фото: твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар скоро станет отцом.
О радостном событии в жизни бразильского футболиста сообщила его девушка Бруна Бьянкарди.
В социальных сетях она написала, что они уже мечтают о будущем ребенка и знают, что он сделает их счастливее.
Парочка начала встречаться летом 2021 года, но официально отношения не регистрировала. У Неймара уже есть 11-летний сын.
В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.
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