Неймар скоро станет отцом во второй раз

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар скоро станет отцом.

О радостном событии в жизни бразильского футболиста сообщила его девушка Бруна Бьянкарди.

В социальных сетях она написала, что они уже мечтают о будущем ребенка и знают, что он сделает их счастливее.

Парочка начала встречаться летом 2021 года, но официально отношения не регистрировала. У Неймара уже есть 11-летний сын.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.