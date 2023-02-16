Неймар сыграл в покерном турнире на следующий день после поражения от "Баварии"

Форвард ПСЖ Неймар принял участие в турнире European Poker Tour в Париже.

Как сообщает RMC Sport, турнир состоялся на следующий день после поражения парижан от “Баварии” в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

По данным источника, бразильский футболист сел за стол в середине дня, но быстро проиграл и ушёл.

Спустя некоторое время он вернулся, чтобы разыграть в большом турнире разыграть € 10 тыс.

Такое поведение не осталось без внимания фанатов ПСЖ, которые активно критикуют бразильца в сетях.