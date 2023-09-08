Неймар сделал неожиданное заявление о чемпионате Саудовской Аравии

Неймар неожиданно заявил о том, что лига Саудовской Аравии может даже быть сильнее, чем Лига 1.

Напомним, что минувшим летом бразилец перебрался из ПСЖ в “Аль-Хилаль”, но пока еще не сыграл ни одного матча за новую команду.

По словам футболиста, сейчас в Саудовской Аравии играет много звездных футболистов.

"Футбол везде один для всех, мяч круглый, как и везде. Учитывая присутствие звездных имен в этой лиге, она, возможно, даже лучше Лиги 1. Здесь тренировки более интенсивные. Я хочу выигрывать трофеи и делать это с "Аль-Хилалем".

Мне не важно, что говорят другие. Люди говорят, что Лига 1 слабая, но именно там я испытал самое большое сопротивление. Чемпионат будет интересным, и я уверен, что вы будете следить за ним", - сказал он.

Также Неймар отметил, что не столкнется с проблемами в адаптации.

"Я не знаю арабского языка, но даже после 5-6 лет во Франции мой французский был ужасным, - заявил Неймар.

Напомним, что в составе ПСЖ бразилец провел шесть лет. Он сыграл 173 матча, забил 118 голов и сделал 77 результативных передач.