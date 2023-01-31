Неймар рискует пропустить ближайший матч ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар может пропустить матч 21-го тура Лиги 1 против “Монпелье”.

Как сообщили в клубе, у бразильца диагностировали мышечную усталость.

По этой причине тренерский штаб может не включить Неймара в заявку на матч чемпионата.

В этом сезоне Неймар провел 18 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Встреча между ПСЖ и “Монпелье” пройдет 1 февраля.