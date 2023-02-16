Неймар разозлил болельщиков ПСЖ

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар нарушил спортивный режим на следующий день после поражения команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии”, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист поучаствовал в покерном турнире, а затем посетил ресторан быстрого питания - “Макдональдс”. Обычно профессиональным игрокам запрещено питаться в таких заведениях. Поступок бразильца вызвал крайне негативную реакцию среди болельщиков французского клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Неймар может покинуть ПСЖ бесплатно.