Неймар раздражает соседей частыми вечеринками

Соседи форварда ПСЖ Неймара пожаловались, что он раздражает их частыми вечеринками.

Сейчас бразилец проживает в Буживале, пригороде Парижа, где регулярно устраивает вечеринки по разным поводам.

В минувшие выходные Неймар отмечал 31-й день рождения у себя в особняке, где громко играла музыка.

Соседи известного футболиста в закрытом чате начали обсуждать участившиеся вечеринки бразильца.

Пожаловался на игрока ПСЖ и мер города, он считает, что Неймар неуважительно относится к другим жителям. В ближайшее время он может подать на него жалобу в прокурору.