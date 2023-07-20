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Неймар рассказал, после какого поражения он плакал пять дней

Новости футбола Сегодня, 03:00
Неймар рассказал, после какого поражения он плакал пять дней Фото: твиттер сборной Бразилии

Форвард сорной Бразилии Неймар признался, что до сих пор не отошел после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022 от сборной Хорватии.

Матч закончился вничью 1:1 в основное время, а в серии пенальти бразильцы проиграли со счетом 2:4.

По словам футболиста, после той игры он думал покинуть национальную команду после турнира.

"Честно говоря, после чемпионата мира я не хотел продолжать играть за сборную. Но я изменил свое мнение. Увидеть, как моя семья страдает, после поражения было очень тяжело. Но им придется смириться с этим. Все будет хорошо, так и должно быть", - сказал Неймар.

Бразилец признался, что плакал пять дней подряд из-за поражения.

“Было очень больно, что мечта о победе не сбылась. Я предпочел бы не забивать гол при счете 0:0 и проиграть по пенальти, чем забить гол, пропустить и в итоге проиграть по пенальти”, - добавил он.

Напомним, что по итогам турнира чемпионом мира стала сборная Аргентины, а сборная Хорватии завоевала бронзовые медали мирового первенства.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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