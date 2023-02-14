Неймар рассказал о своей заветной мечте

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар рассказал, что он мечтает стать чемпионом мира.

“Меня вдохновляет Месси. Он всегда поддерживает меня. Я смотрю на его достижения в возрасте 34-35 лет, и понимаю, что хочу того же. Это кажется уже почти невероятным, но я верю, что все получится. Моя самая большая мечта - выиграть чемпионат мира. В Катаре мы потерпели очень болезненное поражение от Хорватии, хотя все могло обернуться наоборот. Но именно за такие сюжеты мы и любим футбол”, - приводит слова Неймара TNT Sports Brazil.

Напомним, что 31-летний Неймар принимал участие в трех чемпионатах мира. Лучшим достижением для него является полуфинал ЧМ-2014. Тогда Бразилия проиграла Германии (1:7). На ЧМ-2018 бразильцы вылетели в ¼ финала, проиграв Бельгии (1:2). На ЧМ-2022 бразильцы в четвертьфинале уступили Хорватии (0:0, по пенальти - 2:3).

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