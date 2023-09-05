Неймар рассказал, что является его главной целью в футболе

Бразильский форвард Неймар, представляющий саудовский за "Аль-Хиляль", назвал свою главную цель в карьере футболиста.

По словам бразильца, для него стоит единственная задача – победа на чемпионате мира в составе своей национальной команды.

"Конечно, я надеюсь однажды осуществить свою самую большую мечту - победить на чемпионате мира. К сожалению, у нас пока это не получается.

В Бразилии есть футболисты, которые являются идолами. В их число входит Зико, который считается одним из величайших игроков в истории страны, но у него нет победы на чемпионате мира. Это не говорит о том, что у него не было таланта. Просто ему не повезло", - сказал Неймар.

Напомним, что 31-летний Неймар минувшим летом покинул ПСЖ ради перехода в клуб из Саудовской Аравии.

В чемпионате Франции Неймар играл с 2017 года, перейдя в ПСЖ из "Барселоны" за € 222 млн. По сей день этот переход считается самым дорогим в истории.

В составе команды из Парижа Неймар провел 173 матча, забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.