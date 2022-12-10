Неймар прокомментировал вылет Бразилии с ЧМ-2022

Форвард сборной Бразилии Неймар после матча с Хорватией на ЧМ-2022 (1:1, 2:4 по пенальти) попытался объяснить причины вылета команды с турнира.

По словам бразильца, сейчас у него в голове множество вещей, поэтому ему сложно собраться с мыслями.

"У нас сплоченная команда, у нас счастливый коллектив, но это печальный день.

Карьера футболиста пролетает очень быстро, поэтому стоит получать от этого максимум. На место любого игрока приходит молодежь. Мы обрели в Катаре много друзей, я рад быть частью команды, горжусь каждым. Теперь нам нужно искать слова, чтобы утешить каждого", – сказал он..