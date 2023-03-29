Неймар проиграл миллион евро за два часа

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар за два часа проиграл один миллион евро в онлайн-казино.

Футболист опубликовал в своей социальной сети видео, на котором он делает вид, что плачет, а затем смеется.

В настоящее время бразилец восстанавливается после травмы. Возвращение игрока в строй произойдет через несколько месяцев.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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