Неймар признался, что плакал после того, как получил травму на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о том, что пережил после того, как получил травму в первом матче ЧМ-2022 в Катаре.

По словам футболиста, он испытал страх и даже плакал всю ночь.

"У меня все было хорошо после отличного сезона. Это очень сложно получить такую травму. Мне было очень страшно и я проплакал всю ночь. Члены моей семьи знают, что я испытал, но теперь я на поле и это все позади.

Для меня вернуться в игру стоило колоссальных усилий. Пришло время идти дальше. Вся команда сосредоточена на том, чтобы стать чемпионами мира", - сказал он.

Напомним, что вчера бразильцы обыграли Южную Корею со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ.