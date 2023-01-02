Неймар прилетел в Бразилию на похороны Пеле
Новости футбола Сегодня, 05:17
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен
Форвард “ПСЖ” Неймар отправился в Бразилию, где планирует посетить похороны легендарного бразильского футболиста Пеле.
Как пишет журналист L’Équipe Эрик Фросио, вчера бразилец прилетел в Гуаружу.
Напомним, что вчера парижане играли в чемпионате с “Лансом” (1:3), а бразилец пропускал встречу из-за дисквалификации.
Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Его похороны должны состояться сегодня.
Отметим, что и Пеле и Неймар в свое время выступали в составе “Сантоса”.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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