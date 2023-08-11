АНГ АНГ
Главная Новости Неймар приблизился к возвращению в "Барселону"

Неймар приблизился к возвращению в "Барселону"

Новости футбола Сегодня, 15:30
Неймар приблизился к возвращению в "Барселону" Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону", сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, футболист согласовал с каталонским клубом условия личного контракта. Если трансфер состоится, то бразилец подпишет с “Барселоной” контракт, который будет действовать до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год. Зарплата игрока в “Барсе” может составить 13 миллионов евро в год. Впрочем, для завершения трансфера Неймару нужно расторгнуть с ПСЖ контракт, который действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что интерес к Неймару проявляют “Челси” и несколько клубов из Саудовской Аравии.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Барселона Лига 1 Франция Ла Лига Испания
Популярные новости
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 17:09 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ
Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций Новости футбола Вчера, 16:20 Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций
Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб Новости футбола Вчера, 14:59 Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб
Основной вратарь "Реала" может пропустить весь сезон Новости футбола Вчера, 12:48 Основной вратарь "Реала" может пропустить весь сезон
"Бенфика" и "Порту" определили обладателя Суперкубка Португалии Новости футбола 09 авг 2023, 23:52 "Бенфика" и "Порту" определили обладателя Суперкубка Португалии
Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов Новости футбола 09 авг 2023, 13:09 Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:15 "Ницца" на 94-й минуте упустила победу в стартовом матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 17:09 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:29 Роберто Фирмино сделал хет-трик в первом матче за "Аль-Ахли" Новости футбола Сегодня, 15:30 Неймар приблизился к возвращению в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 15:15 "РБ Лейпциг" купил талантливого француза за 30 млн евро Новости футбола Сегодня, 14:55 "Аль-Ахли" предложил 12 млн евро за звезду "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 14:35 "Ливерпуль" и "Челси" предложили почти 130 млн за хавбека "Брайтона" Новости футбола Сегодня, 14:20 Легендарный Эден Азар получил предложения от трех клубов Новости футбола Сегодня, 13:57 "Боруссия" из Менхенгладбаха устроила голевую феерию в матче Кубка Германии Новости футбола Сегодня, 12:52 "Реал" вступил в борьбу за звезду сборной Марокко
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Арсенал - Ноттингем Форест 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Брайтон - Лутон Таун 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Эвертон - Фулхэм 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Брайтон - Лутон 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Реал Сосьедад - Жирона 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Марсель - Реймс 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Астон Вилла 12 августа 2023 года Футбол 12 авг 2023 Прогноз на матч Бавария - РБ Лейпциг 12 августа 2023 года