Неймар приблизился к возвращению в "Барселону"

Нападающий “Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону", сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, футболист согласовал с каталонским клубом условия личного контракта. Если трансфер состоится, то бразилец подпишет с “Барселоной” контракт, который будет действовать до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год. Зарплата игрока в “Барсе” может составить 13 миллионов евро в год. Впрочем, для завершения трансфера Неймару нужно расторгнуть с ПСЖ контракт, который действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что интерес к Неймару проявляют “Челси” и несколько клубов из Саудовской Аравии.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.