Неймар превзошел одноклубников по числу удалений в чемпионате Франции

Форвард “ПСЖ” Неймар вчера был удален с поля в матче чемпионата Франции со “Страсбуром”.

Для игрока сборной Бразилии это уже пятое удаление с момента его дебюта в парижском клубе с 2017 года.

По этому показателю в “ПСЖ” у него нет равных.

Интересно, что встреча завершилась победой парижан со сетом 2:1. Уже в компенсированное арбитром время решающий мяч забил Килиан Мбаппе с пенальти.