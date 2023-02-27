Неймар представил новую форму ПСЖ (фото)

В интернете опубликовали снимки новой экипировки ПСЖ.

Ожидается, что в ней команда будет выступать в сезоне-2023/24.

Новый комплект формы выполнен в светло-сером цвете с красными и синими вставками, что представляет собой флаг Франции.

По данным источника, парижане будут играть в этой форме в выездных матчах.

Также стоит отметить, что презентовал форму форвард ПСЖ Неймар.