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Неймар предлагал свои услуги шести европейским клубам

Новости футбола Сегодня, 01:20
Неймар предлагал свои услуги шести европейским клубам Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар, который близок к переходу в “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии, пытался остаться в Европе, сообщает The Independent.

По сведениям источника, футболист предлагал свои услуги “Баварии”, “Барселоне”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Реалу” и “Челси”. Все клубы, кроме каталонцев, отказались приобретать бразильца из-за больших затрат на его трансфер. “Барселона” интересовалась игроком, но не сумела подписать его из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что “Аль-Хилаль” заплатит за Неймара 70-80 миллионов евро. Данная сумма может вырасти еще на 40 миллионов евро за счет бонусов. По данным L’Équipe, зарплата бразильца в новом клубе составит 80 миллионов евро в год. Ожидается, что он подпишет контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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