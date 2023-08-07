Неймар потребовал от ПСЖ трансфера в "Барселону"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться в “Барселону” в летнее трансферное окно, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, футболист уже сообщил руководству французского клуба о том, что он намерен уйти летом. Причиной такого решения игрока стал тот факт, что фанаті парижского клуба устроили акцию протеста возле его дома в мае.

Ранее сообщалось, что главный тренер “Барселоны” Хави выступает против возвращения Неймара. Тренер полагает, что переход бразильца может испортить атмосферу в раздевалке.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.