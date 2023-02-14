Неймар поставил точку в слухах об уходе из ПСЖ

Неймар подтвердил информацию о том, что не собирается покидать ПСЖ по своей воле.

По информации RMC Sport, форвард сборной Бразилии будет и дальше выступать за клуб, если он будет нужен тренерскому штабу.

Источник отмечает, что сейчас бразилец полностью сосредоточен на ближайших матчах Лиги чемпионов.

Ситуация может измениться в том случае, если ПСЖ выставит Неймара на трансфер летом.