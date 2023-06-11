Неймар получил суперпредложение из Саудовской Аравии

“Аль-Хиляль” проявляет интерес к нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймару, сообщает CBC Sports.

По сведениям источника, представители клуба из Саудовской Аравии прибыли в Париж, чтобы обсудить с футболистом условия личного контракта. “Аль-Хилаль” готов заплатить за форварда 45 миллионов евро. При этом самому бразильцу предложили 200 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет избавиться от Неймара.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2025 году.