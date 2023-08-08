Неймар получил невероятное предложение из Саудовской Аравии

Бразильский форвард Неймар недавно публично заявил о желании покинуть "ПСЖ", чтобы вернуться в "Барселону".

Несмотря на это, у него есть и другие варианты продолжения карьеры.

Как пишет издание Footmercato, один из самых известных футболистов планеты получил предложение из Саудовской Аравии. Неназванный клуб из местного чемпионата готов платить Неймару за сезон от 300 до 400 миллионов евро.

Как пишет RMC Sport, окружение Неймара также вступило в переговоры с лондонским "Челси".

В то же время новый наставник парижан Луис Энрике уже заявил, что хотел бы сохранить такого важного игрока в команде.

Издания отмечают, что для Неймара возвращение в "Барселону" является приоритетом, хотя шансов на такой трансфер практически нет.

Также в СМИ фигурировала информация о том, что к футболисту проявляет интерес один из бразильских клубов, но сам игрок на данный момент не желает возвращаться на родину.

Напомним, что этим летом “ПСЖ” покинул лидер и капитан Лионель Месси, который поехал играть в США.