Неймар побил "вечный" рекорд Пеле

В рамках первого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Бразилии не испытала проблем с командой Боливии.

Пятикратные чемпионы мира победили со счетом 5:1, а в их составе дублем отметился форвард Неймар.

Примечательно, что бразилец забил 78-й и 79-й голы в составе национальной команды. Таким образом, Неймар сумел превзойти достижение легенды футбола Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На счету бразильского феномена было 77 голов.

Отметим, что еще два гола на свой счет записал Родриго, также отметился и Рафинья.

Напомним, что минувшим летом Неймар сменил команду. После шести сезонов он покинул состав "ПСЖ" и перешел в катарский клуб "Аль-Хиляль". За новый клуб бразилец еще не дебютировал.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. В рамках отборочного турнира в Южной Америке на мировое первенство получат путевки шесть сборных. В сентябре бразильцы проведут еще один матч отбора, а завершится квалификация в 2025 году.