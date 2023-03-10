Неймар перенес операцию на колене

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар перенес операцию в связи с травмой колена, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, оперативное вмешательство было произведено в столице Катара Дохе. Сроки восстановления игрока составят 3-4 месяца. Таким образом, в этом сезоне он на поле уже не выйдет.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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