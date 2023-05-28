Неймар отреагировал на чемпионство ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 03:37
Фото: твиттер ПСЖ
Вчера вечером ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, на что отреагировал бразильский нападающий команды Неймар.
В социальной сети он опубликовал пост, в котором порадовался успеху.
“Номер один во Франции”, — написал футболист.
Отметим, что сам Неймар в настоящее время восстанавливается после травмы.
В этом сезоне он сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
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