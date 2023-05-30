Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар отклонил суперпредложение из Саудовской Аравии, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, один из саудовских клубов предлагал футболисту 400 миллионов евро. Впрочем, бразилец хочет либо остаться в ПСЖ, либо перейти в “Манчестер Юнайтед”.

Ранее сообщалось, что французский клуб готов продать игрока из-за его высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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