Неймар останется в ПСЖ при одном условии

Форвард французского ПСЖ Неймар не собирается покидать команду в летнее трансферное окно при одном условии.

Как пишет L'Equipe, он останется в клубе, если на должность главного тренера будет назначен бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике.

Источник пишет, что Неймар имеет прекрасные отношения с испанским тренером.

Ранее сообщалось, что Энрике подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.