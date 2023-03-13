Неймар определился со своими целями в ПСЖ

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар хочет остаться в клубе еще на много лет, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист планирует выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, а затем завершить карьеру в клубе. При этом он хочет отработать до конца контракт, который действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что парижане хотят избавиться от форварда и могут отпустить его даже бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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